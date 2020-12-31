Amcasını vuran şüpheli polisin operasyonuyla köyde yakalandı

Aksaray'da husumetli olduğu amcasını takip ettikten sonra sokak içinde tabancayla vurarak ağır yaralayan şüpheli, yerini tespit eden polisin düzenlediği operasyonla saklandığı köyde yakaladı.

Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi 703 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. (62), aralarında husumet bulunan yeğeni Mehmet B. (26) tarafından sokak içerisinde tabancayla vuruldu. Açılan üç el ateşin ardından şüpheli Mehmet B. bir araca binip kaçarken, amca Hasan B., karnına isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı. Sağlık görevlilerinin bilincini açık tutmak için seferber olduğu yaralı Hasan B., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından geniş çaplı arama ve inceleme çalışması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, amcasını vuran şüpheli Mehmet B.'nin merkeze bağlı Sarıağıl köyünde olduğunu tespit etti. Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet B.'yi gizlendiği müstakil eve düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Mehmet B., özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.