Ankara'da ölen Avukat Belen Nesil Coşğun Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da ateşli silahla yaralanma sonucu hayatını kaybeden Avukat Belen Nesil Coşğun, memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Pak Sokak'ta bulunan bir rezidansta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Pak Sokak'ta bulunan bir rezidanstan Kadın Destek Uygulamasına (KADES) gelen çağrıyı değerlendiren polis olay yerine ekip sevk etti. Bu sırada 112 Çağrı Merkezini telefonla arayan bir kişi kız arkadaşının silahla intihar ettiğini bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 24 yaşındaki avukat Coşğun'u asansör kapısı önünde yerde yatar halde buldu. Ankara Barosuna kayıtlı avukat Coşğun'un göğüs bölgesinin altından silahla vurulduğu belirlendi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç avukat burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri Coşğun'un erkek arkadaşı Muhammet B'yi gözaltına aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının, ifadesinde, olayın intihar olduğunu söylediği öğrenildi.

Genç avukatın cenazesi bugün memleketi Aksaray'a getirildi. Somuncu Baba Külliyesi ve Camiinde Cuma Namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Belen Nesil Coşğun'un cenazesi Ervah Kabristanlığında defnedildi.

Cenaze törenine Belediye Başkanı Evren Dinçer, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan, protokol mensupları ve yakınları katıldı.