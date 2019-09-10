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Ankara'dan Hatay'a götürülen yabancı uyruklu şahıs Aksaray'da firar etti

Ankara’da yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Hatay’a götürülen 2 yabancı uyruklu şahıstan biri Aksaray’da bir dinlenme tesisinde mola verildiği sırada firar etti.

Ankara'da yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Hatay'a götürülen 2 yabancı uyruklu şahıstan biri Aksaray'da bir dinlenme tesisinde mola verildiği sırada firar etti. Çok sayıda polis ekiplerinin peşine düştüğü firarı şahıs için drone kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara'da polis tarafından yakalanan 2 yabancı uyruklu şahıs, polis nezaretinde sınır dışı edilmek üzere sivil plakalı polis araç Hatay'a götürülmek istendi. Aksaray'a gelindiği sırada bir dinlenme tesisinde mola verildiği sırada yabancı uyruklu şahıslardan biri, araçtan indikten sonra kaçmaya başladı. Bunun üzerine polislerden biri kaçan şahsın peşine düşerken, Aksaray polisi de haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edildi. Çok sayıda polis ellerinde silahlarla ayçiçeği tarlasında, evlerin bahçelerinde kaçan şahsın peşine düştü. Yarım saati aşkındır süren arama çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri, şahsın kaçış güzergahında drone kaldırarak aramalarını sürdürüyor.

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