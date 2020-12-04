İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı

Aksaray’da iki grup arasında çıkan tartışmada otomobile yönelik tüfekle açılan ateşte 4 yaşındaki çocuk kafasından aldığı saçmalarla ağır yaralandı.

Aksaray'da iki grup arasında çıkan tartışmada otomobile yönelik tüfekle açılan ateşte 4 yaşındaki çocuk kafasından aldığı saçmalarla ağır yaralandı. Olayın hemen ardından araçtan çıkarılan yaralı çocuk annesinin kucağında yardım beklerken, bu sırada anne ve babasının çaresizliği ve feryatları yürekleri burktu.


Olay, Pınar Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kenan D. (28) 68 FF 869 plakalı Renault marka otomobili ile bulvar üzerinde bulunan postaneye fatura yatırmak için durdu. Eşi Goncagül D. (25) ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan D.'yi araçta bırakarak postaneye giden Kenan D., burada sıra beklediği esnada eskiden husumetli olduğu Mevlaverdi E. (26) ile karşılaştı. Kenan D. ile Mevla Verdi E.'nin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Mevlaverdi E. olay yerine geldiği 68 ABK 970 aracındaki pompalı av tüfeğini alarak Kenan D.'nin aracına arka arkaya ateş açtı. Otomobilin camları kırılırken, tüfekten çıkan saçmalar araç içinde babasını bekleyen 4 yaşındaki Ramazan D.'nin başına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan küçük çocuk ağır yaralanırken, annesi olayı yara almadan atlattı.



Anne ve babanın feryatları yürekleri burktu


Oğlunun yaralandığını fark eden anne Goncagül D., kanlar içindeki çocuğunu kucağına alarak dışarıya çıkardı. Kucağına aldığı çocuğun yarasına tampon uygulayan annenin "Ambulans" feryatları ve Baba Kenan D.'nin ise “Ramazan” diye dövünerek ağıtlar yakması yürekleri parçaladı. Ağır yaralanan küçük çocuk, ambulansın olay yerine ulaşmasıyla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı çocuğun, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri otomobiliyle olay yerinden kaçan Mevlaverdi E'nin peşine düştü. Bir süre sonra şüphelinin aracı polis ekipleri tarafından olay yerine yakın bir mevkide bulundu. Şüphelinin yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.