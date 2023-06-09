Annesi doğum yapacak sürücünün heyecanı polisleri korkuttu

Aksaray'da polisin yaptığı uygulama noktasına süratle giren otomobil polisin şüphesi üzerine durdurulurken, ekipler araçtan indirilen ve heyecanlı olduğu görülen genç sürücünün, “Ben hafızım, annem hamile, kız kardeşim olacak, çok heyecanlıyım abi” savunmasıyla karşılaştı.

Olay, Tacin Mahallesi Tacin Caddesi üzerinde yaşandı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametinde bulunan alt geçidin hemen çıkışında uygulama yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle ve çarşı bekçileri, alt geçitten hızla çıkarak süratle uygulama noktasına giren otomobile dur ihtarında bulundu. Otomobilin hızla uygulama noktasına girmesinden dolayı şüphelenen ekipler araç sürücüsü Salih Ö.'yü (18) ve yanındaki arkadaşını araçtan indirdi. Mutluluğu ve heyecanlı olması her halinden belli olan genç sürücü hastaneye gittiğini belirterek, "Abi inanmıyorsanız ben hafızım. Annem hamile, çok heyecanlıyım. Kız kardeşim olacak çok heyecanlıyım” dedi. Genç sürücü ve arkadaşı hızlıca kimlik kontrolü ve araç kontrolünden geçirilerek bırakıldı.