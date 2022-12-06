Aranan şahıs JASAT dedektifleri tarafından yakalandı

Aksaray'da cebir, tehdit ve kişiyi hürriyetinden ala koyma suçlarından aranan ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalımalar yapan İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri; cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emre K. (25) isimli şahsın Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesinde olduğunu tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen JASAT ve Yeşilova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri şahsa yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda aranan şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.