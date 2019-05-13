Aranan şüpheli operasyonla yakalandı

Aksaray'da 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 9 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalımalar kapsamında 7 ayrı suçtan aranan şüpheli M.E.'nin (30) yerini tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca “Hükümlü veya tutuklunun kaçması” ve "4733 sayılı kanuna muhalefet” kapsamında 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 9 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen M.E.'nin Meydan Mahallesi'nde bir evde bulunduğu bilgisine ulaşan polis bir süre yaptığı takibin ardından gerçekleştirdiği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şahıs emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.