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Arkadaşını pompalı tüfekle vuran genç kız tutuklandı

Aksaray’da pompalı tüfekle erkek arkadaşını vurarak yaralayan genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da pompalı tüfekle erkek arkadaşını vurarak yaralayan genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


23 Mart Pazartesi günü akşam saatlerinde Sanayi Sitesinde meydana gelen olayda, Kürşat Y. (33), Gökhan Ç. (34) ve Büşra A. (23) isimli 3 arkadaş aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Büşra A. pompalı tüfekle Kürşat Y.'ye 2 el ateş etti. Kürşat Y. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alınırken polis operasyonu sonucu beraberindeki iki kişi ile yakalanan Büşra A. çıkarıldığı Aksaray Adliyesinde tutukladı. Arkadaşları Gökhan Ç. mahkemece ev hapsine çarptırılırken, İsmail G. ise yurt dışı yasağı ve adli kontrollük kapsamında serbest bırakıldı.

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