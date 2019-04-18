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Asansörde mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye kurtardı

Aksaray’da asansörde mahsur kalan yaşlı çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aksaray'da asansörde mahsur kalan yaşlı çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Taşpazar Mahallesi 833 Sokak Mehmet Ünlü Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ünlü (62) ve Melek Ünlü (60) bindikleri asansörün arızalanması nedeniyle mahsur kaldı. Apartman sakinleri tarafından fark edilen durum hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla yaşlı çifti kısa sürede mahsur kaldıkları asansör kabininden kurtardı.

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