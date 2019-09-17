ASÜ, 23 alanda gelişmeye açık üniversiteler arasında yer aldı

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat çekmek için bir rapor hazırladı. 2018-2019 yılı sıralamasının da yer aldığı raporda, dünyadaki en iyi üniversiteler, 61 farklı bilim alanına göre listeledi. Bu alanların 28'ine, Türkiye'den 36 üniversite girdi. ASÜ, genç yaşına rağmen pek çok üniversiteyi geride bırakarak, listede Fizik, Kimya, Biyoloji, Mühendislik, Malzeme Bilimi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Ekonomi ve Veterinerlik gibi 23 farklı alanda, gelişmeye açık üniversite olarak kendisine yer buldu.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, URAP'ın alan sıralamasında, makale ve atıf konusunda en güvenilir kaynaklardan biri olan InCites verilerini kullandığını, bunun yanı sıra anket ve benzeri yöntemlerle elde edilen verileri değerlendirdiğini belirtti. URAP'ın, ilgili sıralamayı oluştururken son 5 yılın akademik performansını da değerlendirdiğine dikkat çeken Rektör Şahin, “Elde edilen başarı, akademik personelimizin üstün gayretleriyle olmuştur. Tüm arkadaşlarımıza çalışmalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.