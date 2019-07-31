ASÜ, akademik olarak hızla ilerliyor

Dr. Yusuf Şahin, ASÜ'nün akademik olarak hızlı bir büyüme içinde olduğunu, bunun da akademisyenlerin değerli katkılarıyla gerçekleştiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, ikinci dönem Rektörlük görevine atanan Prof. Yusuf Şahin'e tebrik ziyaretinde bulundu. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini arttırmaya dair çalışmaların sürdüğünü ve akademik olarak ASÜ'nün hızla ilerlediğini söyleyen Şahin, akademisyenlerin bu manada önemli katkılar sunduğunu belirtti ve heyete ziyaretleri münasebetiyle teşekkür etti.