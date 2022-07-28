ASÜ bu yıl bin 433 uluslararası öğrenci kabul edecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2022-2023 dönemi için Aksaray Üniversitesi'ne (ASÜ) bin 433 uluslararası öğrenci kontenjanı ayırdı.

Bu yıl ASÜ'ye lisans düzeyinde 768, önlisans düzeyinde ise 665 öğrenci kabul edilecek. Lisans düzeyinde en fazla öğrenci kontenjanı ayrılan okul 194 öğrenciyle Fen Edebiyat Fakültesi oldu. Eğitim Fakültesine 118, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 134, İletişim Fakültesine 24, İslami İlimler Fakültesi'ne 25, Mimarlık ve Tasarım Fakültesine 12, Mühendislik Fakültesine 165, Sağlık Bilimleri Fakültesine 48, Spor Bilimleri Fakültesine 30, Turizm Fakültesine 8 ve Veteriner Fakültesine ise 10 öğrenci kontenjanı ayrıldı. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) 310 öğrenciyle önlisans düzeyinde en fazla kontenjan ayrılan okul durumunda. Diğer MYO'lar için ise rakamlar şu şekilde: Eskil MYO 20, Güzelyurt MYO 53, Ortaköy MYO 160, Sağlık Hizmetleri MYO 48 ve Sosyal Bilimler MYO 74. Geçen yıl kılavuzda yer almayan 8 bölüm ve 4 programa 2022-2023 dönemi için uluslararası öğrenci alımı yapılacak.