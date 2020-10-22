ASÜ, Covid-19 çalışmalarını raporladı

11 Mart-10 Temmuz arasındaki 4 aylık süreç içerisinde yapılan tüm çalışmalar bir değerlendirme raporu haline getirildi. Hazırlanan rapor, salgın yönetimiyle ilgili bir gelecek perspektifi çizmesi bakımından önem teşkil ediyor. Salgın sürecinin başladığı ilk günden itibaren, YÖK başta olmak üzere, bakanlık düzeyinde kurumların aldığı tavsiye kararlarına da dikkat edilerek- gerekli olan tüm çalışmaların titizlikle uygulandığını ve hızlı bir adaptasyon sağlandığını ifade eden ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Covid-19'la birlikte hayatımıza yeni kavramlar girdi. İçinden geçmekte olduğumuz bu salgın süreci gerek toplumsal gerek kurumsal gerekse bireysel olarak rutin alışkanlıklarımızın dışında davranmamız gerekebileceğini gösterdi. Tüm dünya ağır bir tecrübe yaşayarak bu yeni normal düzene adapte olmaya çalıştı ve çalışıyor. Biz de ASÜ olarak sürece en hızlı adapte olan kurumlardan birisiyiz. Bu dönemde yapıp ettiğimiz tüm işleri, Kalite Koordinatörlüğümüz aracılığıyla bir rapor haline getirdik ve bu raporu yayınlandık. Hazırlanan rapor, uygulamaların başarıya ulaşan veya aksayan yanlarını tespit etmek, ihtiyaç olan düzenlemeleri gerçek veriler üzerinden hayata geçirmek ve benzeri durumlarla karşılaşıldığında neler yapılması gerektiğine ilişkin bir gelecek perspektifi sunmak açısından son derece önemlidir” dedi.

İlgili dönemde ASÜ'de neler yapıldı?

Rektör Şahin, bu danemde ASÜ olarak yapılan çalışmaları şöyle sıraladı. “Salgınla alakalı önlemlerin ülke bütününde uygulanmaya başlanmasının hemen ardından 18 Mart'ta toplanan ASÜ Senatosu, 23 Mart'ta Uzaktan Öğretime geçme kararı kaldı, derslerin ve sınavların elektronik ortamdaki işleyiş biçimi belirlendi. Uzaktan öğretim sisteminin işleyişine ilişkin bilgilendirme eğitimleri yapıldı. ASÜ'ye bağlı tüm okullarda dezenfekte çalışmaları yapıldı, hijyen sistemleri kuruldu, esnek çalışma uygulamalarına yönelik korunma tedbirleri uygulandı. Konferans ve söyleşiler gibi sosyal etkinlikler elektronik ortamlar üzerinden gerçekleştirildi. Teknik destek bağlamında ilgili akademik ve idari birimler, 24 saat üzerinden çalışma yapabilecek şekilde hazır hale getirildi. Maske, eldiven, koruyucu tulum, dezenfektan ve diğer temizlik ürünlerine ilişkin yeterli stok temin edildi. Kütüphaneye uzaktan erişim için gerekli sistemler aktif ve kolay ulaşılabilir hale getirildi. Öğrenci mağduriyetlerini önlemek için ödünç alma ve teslim etme süreleri otomatik olarak yeniden tanımlandı. Ortak kullanıma açık mekânlar ve tesislerde gerekli olan kısıtlamalar yapıldı. Evde kalma sürelerinin arttığı dönemlerde, halka yönelik online spor ve sağlıklı yaşam eğitimlerinin verildiği video programlar gerçekleştirildi. TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi alındı ve ASÜ, bu belgeyi alan ilk üniversite oldu. Yapılan çalışmalara dair hazırlanan bilgilendirici bülten ve görseller web sayfası ve sosyal medya üzerinden kamuoyuna aktarıldı. YÖK'le irtibatlı bir biçimde, pandemi sürecinde yapılanların detaylarıyla anlatıldığı bir web sitesi kuruldu. ASÜ Uzaktan Eğitim Sistemi Öğrenci Değerlendirme Anketi gerçekleştirildi. Anket çıktılarının ardından yeni dönemdeki uzaktan öğretim metodunun geliştirilmesi sağlandı.”

Rektör Şahin, hazırlanan raporun 11 Mart-10 Temmuz arasındaki 4 aylık süreci yansıttığını, bu sürecin ardından da pek çok yeni çalışmanın hayata geçirildiğini belirterek, “Tedbirleri elden bırakmıyoruz. Gerekli özeni göstermemiz durumunda, bu süreci en az sorunla atlatabileceğimizi biliyoruz” şeklinde konuştu.