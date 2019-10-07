ASÜ, EBYS ile üç yılda bin 775 ağacı kesilmekten kurtardı

Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS)'ne 2016 yılında geçiş yapan Aksaray Üniversitesi (ASÜ), aradan geçen üç yıllık süre içerisinde bin 775 ağacı kesilmekten kurtardı.

EBYS; sevk, paraf ve onay gibi evrak işlemlerinin online ortamda yapılmasına imkan tanıyan ve iş süreçlerini çok büyük oranda dijital ortama aktaran bir sistem. 1 Ocak 2016 tarihinde EBYS kullanımına geçen ASÜ, teknolojik gelişim, atık miktarının azaltılması, doğanın korunması ve zamandan tasarruf gibi önemli kazanımlar elde etti. Sistem, kırtasiye malzemelerinin kullanımından posta giderlerine, ulaşımdan zaman ve enerji tasarrufuna kadar geniş bir alanda ASÜ'ye önemli katkılar sundu. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, 2016-2019 arasında, EBYS ile 344 bin 402 adet belge üretildiğini, sayfa sayısı dikkate alındığında bin 775 ağacın kesilmekten kurtarıldığını belirterek, “Ayrıca sistem sayesinde 8,8 milyon litre su tasarrufu sağlandı, 507 tonluk karbondioksit salınımı engellendi ve 35 ton atık önlendi” dedi.

Bir ağaçtan ortalama 8 bin 300 adet A4 boyutunda kağıt üretilebiliyor. 1 ton kağıt üretimi için harcanan su miktarı ise 26 bin 700 litre. Bu üretim esnasında 1,3 ton karbondioksit açığa çıkıyor. Dünya genelinde her yıl, ormanların yüzde 1,3'ü kağıt üretimi için kullanılıyor. Bu alan, toplam 40 milyon hektara, yani İsviçre'nin büyüklüğüne denk. Öte yandan, Türkiye'de bir ofiste kişi başına tüketilen kağıt miktarı ortalama 140-180 sayfa civarlarında.