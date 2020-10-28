ASÜ, güvenlik algısı araştırmasına bilimsel katkıda bulunacak

Dr. Yusuf Şahin, şehrin sosyo-kültürel yapısı üzerinden yapılacak güvenlik algısı araştırmasının, farklı çalışma alanlarıyla ilgili önemli çıktılar sunabileceğini söyledi.

Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yöneticilerinin ASÜ Üst Yönetimi ve çeşitli bilimsel disiplinlerde çalışan akademisyenlerle buluştuğu toplantıda, güvenlik bürokrasisi ile üniversitenin işbirliği içinde yapması planlanan çalışmalar istişare edildi. Emniyet Müdürlüğünün vatandaşlar nezdindeki suç algısını belirlemek, İl Jandarma Komutanlığının ise aile içi şiddet ve çocukların internet bağımlılığı sorunlarının çözümüne odaklanan taleplerine dair bir değerlendirme yapan Rektör Şahin, gereken katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi. Çalışmaların ve taleplerin son derece değerli olduğunu, meselelerin etraflı bir şekilde çalışılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Şahin, “Çalışma esnasında sadece suç unsuru ön planda tutulursa sonuç odaklı bir araştırma ortaya çıkacaktır. Oysa her sorunun bir de kökeni vardır. Örneğin, aile içi şiddet ele alındığında bunun iktisadi sorunlar yahut aile yapısı gibi bir takım değişkenlerle ilişkili olduğu görülebilir. Çalışmayı kapsam bağlamında genişletmek ve farklı disiplinlerde çalışan isimleri de dahil etmek gerekebilir” dedi. Aksaray ve Aksaray'da yaşayan insanların hayatlarına pozitif katkı sunmak adına yapılacak her çalışmanın destekçisi olduklarının altını çizen ASÜ Rektörü Şahin, “Tüm arkadaşların bu sürece önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Sonuçlar ve sebepler üzerine odaklanan bir çalışma ortaya konulmalı. Bu çalışma gerek güvenlik bürokrasisi gerek akademi gerekse yerel yönetimler bağlamında değerli çıktılar oluşturacaktır” dedi.

"Gerçekte olanla zannedilen arasındaki ilişkiyi anlamak istiyoruz"

Toplantıda konuşan Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürü Oktay Çelik, Aksaray özelinde bir güvenlik endeksi oluşturmak istediklerini söyledi. Bu konuda ASÜ'nün desteğinin önemli olduğunu dile getiren Çelik, “Aksaray'a özgü bir biçimde halkın güvenlik algısını ortaya çıkarmak istiyoruz. Bunu yaparken de sadece vatandaşın güvenliğe bakış açısı üzerinden değil, altyapı, ulaşım, hastane, sağlık ve benzeri diğer parametreleri de kapsayacak bir biçimde yapalım istiyoruz. Vatandaşın güvenlikle ilgili gördüğü problemlerle, gerçekte olanı anlayabilmek açısından bu çalışma son derece elzem. Örneğin, parklarda bir grup gencin yan yana görülmesi vatandaş nezdinde ‘gençler parklarda uyuşturucu madde kullanıyor' gibi bir güvenlik sorunu olarak algılanırken, gerçekte olanın zannedilen gibi olmadığı da görülebiliyor. Dolayısıyla yapılacak bilimsel bir çalışma gerçeği anlamamızı sağlayacak” dedi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Jandarma Binbaşı Fatih Yıldırmaz ise yapılacak olan bilimsel çalışmayı önemsediklerini belirtti. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kadın ve Çocuk Kısmı olduğunu ve bu kısımda kadın astsubayların aktif biçimde çalışmalar yaptığını söyleyen Binbaşı Yıldırmaz, “Temel amacımız kırsal bölgelerde şiddet gören kadınlarımızın yanında olmak, onları bilinçlendirmek, korumak ve bu olaylara müdahale eden personeli bilgilendirmek” dedi. Bununla birlikte çocukları da korumak istediklerine dikkat çeken Yıldırmaz, “İnternet bağımlılığı ve bu bağımlılık münasebetiyle çocuklarımızın görebileceği zararları da İl Jandarma olarak mümkün mertebe engellemek istiyoruz. Bunu yaparken de farklı yaş gruplarından çocuklarımıza nasıl yaklaşılması gerektiği hususunda bilimsel bir altyapı sağlamak istiyoruz. Bu hususta üniversitemizle birlikte çalışmak arzusundayız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından çalışmaların metodunun belirlenmesi ve bilimsel içeriğin hazırlanmasına karar verildi. Heyet, hazırlık çalışmalarının ardından kısa süre sonra yeniden bir araya gelecek ve çalışmanın yürütülmesine dair süreç işlerlik kazanacak.