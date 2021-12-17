ASÜ İletişim Fakültesi Uygulama Merkezleri Rektör Şahin'in ney dinletisi ile açıldı

Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin ve İletişim Fakültesi öğrencisi Ahmet Akel'in ney dinletisi ile başladı. Şarkı, türkü ve tasavvuf musikisi eserlerinden oluşan repertuvarı katılımcılar ilgiyle takip etti. Rektör Şahin, her öğrencinin mutlaka kültür, sanat ve sporla ilgilenmesi gerektiğini, bunu teşvik etmeye çalıştıklarını, bu alanların ruhi ve fiziki melekeleri geliştirdiğini söyledi. Dinletinin ardından Fakülte binası içinde bulunan ASÜ İletişim Dijital Ajansı (AİDA) ve Gazetecilik Uygulama Merkezi'nin açılışı yapıldı. Dekan Prof. Dr. Nezahat Altuntaş Duman, açılışı yapılan birimlerin kuruluş sürecinden ve işlevlerinden söz etti. Teorinin pratiğe dönüştürülmesinde bu birimlerin İletişim Fakültesi öğrencilerine önemli katkılar sunacağına dikkat çeken Prof. Duman, sürecin her aşamasına Rektör Şahin'in çok büyük katkılar sunduğunu belirterek, kendisine teşekkür etti. Rektör Şahin de birimlerin öğrencilere hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Program, birimlerin gezilmesi, iş ve işlem süreçlerine dair bilgilendirmelerin yapılması ve öğrencilerle istişarelerin ardından tamamlandı.