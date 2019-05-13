ASÜ Kadın Basketbol Takımı Süper Lig'e yükseldi

Grup maçlarından itibaren üstün bir performans sergileyen ASÜ'lü sporcular, teknik heyetin de büyük gayretleri ile başarılı bir performans ortaya koydular. Van'da gerçekleştirilen 1. Lig Grup Maçlarının tamamını kazanan ve yenilgisiz olarak terfi maçlarına çıkmaya hak kazanan ASÜ takımı, Çanakkale'deki müsabakalarda da basketbolseverleri kendisine hayran bıraktı. Süper Lige Yükselme Müsabakalarını da lider tamamlayan ASÜ Kadın Basketbol Takımı, bir yıllık aranın ardından yeniden Süper Lige yükseldi.

Basketbol Takımı kutlayan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Tüm sporcularımıza ve hocalarımıza gösterdikleri üstün performans münasebeti ile teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Süper Lig, şehrimiz ve üniversitemiz için hayırlı olsun” dedi.