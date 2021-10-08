ASÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi dekanlığına Prof. Dr. Sarı atandı

Dr. Muhammed Sarı atandı.

Fakültede düzenlenen törende görevi Prof. Dr. Ayşegül Güney'den devralan Prof. Dr. Muhammed Sarı, kurulduğu günden bu yana Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin son derece verimli bir şekilde büyüdüğünü, buna Prof. Güney ve ekibinin çok değerli katkılar sunduğunu söyledi. İyi işlerin devamı noktasında el birliği içerisinde çalışacaklarını, gerek akademik gerekse sosyal ve kültürel bağlamdaki faaliyetleri nitelik ve nicelik bakımından arttırmaya gayret göstereceklerini söyleyen Prof. Sarı, “Hocamıza ve ekibine bugüne kadarki çalışmaları münasebetiyle teşekkür ediyoruz. Fakültemiz, üniversitemizin en yeni birimlerinden ve hızlı şekilde büyüyor. Biz, bugüne kadarki güzel işleri arttırmak adına samimiyetle çalışacağız” dedi. Prof. Ayşegül Güney de Dekan Sarı'ya başarı dileklerini iletti.

Çiçek takdimlerinin ardından Dekan Sarı ve fakülte çalışanları yeni eğitim-öğretim dönemine dair yürütülen faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.