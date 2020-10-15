Dr. Yusuf Şahin, kültür-sanat faaliyetlerinin iç derinliği geliştiren özelliklerinin yanı sıra, birleştirici bir yanının da olduğunu söyledi.

2020 yılı başlarında kurulan ve akademik-idari, ortak paydası müzik olan tüm ASÜ çalışanlarını aynı çatı altında toplayan “ASÜ Personel Korosu” repertuvar çalışmalarını sürdürüyor. Rektör Şahin'in de yer aldığı koro belirli aralıklarla toplanıyor, halk ve sanat müziği ağırlıklı eserler üzerinde çalışmalar yapıyor. Koronun, akademik ve idari tüm personeli kapsadığını kaydeden ASÜ Rektörü, “Biz kültür-sanat etkinliklerini önemseyen bir üniversiteyiz ve bu doğrultudaki sosyal etkinliklere sadece katılımcı, izleyici olarak değil, icracı olarak da katkı sunmak amacındayız. Kültürel ve sanatsal faaliyetler bireylerin iç derinliğini geliştirmenin yanı sıra, bir araya gelme, kaynaşma, paylaşma gibi hasletleri de ortaya çıkarmaktadır” dedi. ASÜ Konferans Salonunda, pandemi kurallarına riayet edilerek hazırlanan sahnede bir araya gelen koro mensupları, repertuvarlarında yer alan eserler üzerine çalışmalar yaptı.

Müzik Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Yaşar Musaoğlu'nun yönettiği koronun, kampüste veya şehirde düzenlenecek etkinliklerde sahne alması planlanıyor.