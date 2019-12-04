ASÜ Rektörü Şahin: “İhtisaslaşmada asıl önemli nokta sürdürülebilir işler üretmek”

Dr. Yusuf Şahin, ihtisaslaşma hususunda Aksaray'ın avantajlı olduğu noktalara dair projeler üretmenin hem büyük bir ekonomi oluşturma hem de şehrin bilinirliğini daha da arttırma bakımından son derece önemli olduğunu belirterek, “İhtisaslaşmada asıl önemli nokta sürdürülebilir işler üretmek” dedi.

ASÜ Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğünün, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından desteklenen eğitim programında akademisyenlere seslenen Rektör Şahin, sürdürülebilir ve kalıcı etkiler bırakabilecek işler yapmak gerektiğine dikkat çekti. Çalışma alanın geniş bir çerçeveye sahip olduğunu ve sporla sağlığın kesiştiği alana dair pek çok fikrin gerçekleştirilebileceğini belirten Rektör Şahin, bazı örnekler vererek, “Aksaray'ı pek çok spor branşı için bir eğitim merkezi haline getirebiliriz. Burada önemli olan Aksarayımızın üstün olabileceği branşları tercih etmek. Yamaç paraşütü, bisiklet, okçuluk ve benzeri pek çok alanda Aksarayımız bir eğitim merkezi olabilir. Bu işlerin tüm alanlarının Aksaray'da kotarıldığı ulusal ve uluslararası düzeyde bilinir hale gelirse, büyük bir ekonomi oluşur. Ortaya koyacağımız projelerin sadece Aksaray'da yapılabilir olmasına yönelik fikirler üretmeliyiz. İhtisaslaşmada asıl önemli nokta sürdürülebilir işler üretmek" dedi.

İhtisaslaşmada ilk yılın geride kaldığını ve ortaya iyi işlerin çıkmaya başladığını da anımsatan Prof. Şahin, beş yıllık sürecin sonunda ortaya mutlaka çok iyi işlerin çıkacağını belirterek, “Önemli olan iyi niyetle çalışmak. Sayı takıntımız yok. Biz, 'bir, sıfırdan büyüktür' prensibiyle ilerliyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Şahin, konuşmasının son bölümünde AHİKA'ya destekleri için teşekkür etti.

Toplantıda konuşan ASÜ Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Lalehan Akyüz, çeşitli eğitim programları ve projelerin devam ettiğini belirtti ve süreç hakkında bilgiler verdi.