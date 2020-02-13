ASÜ Rektörü Şahin: “İhtisaslaşmaya iyi bir başlangıç yaptık”

Dr. Yusuf Şahin, spor ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında ilk yıl düzenlenen pek çok etkinliğin, ana çalışmaları harekete geçirebilmek adına atılan adımlar olduğunu, proje yoğun bir sürecin başladığını söyledi.

Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz ve İhtisaslaşma Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Lalehan Akyüz'le birlikte, Spor Bilimleri Fakültesi ailesiyle bir araya geldi. Eğitim ve sertifika programlarına ilişkin yapılabileceklerin değerlendirildiği toplantıda kısa bir konuşma yapan ASÜ Rektörü, 2015-2019 döneminin daha çok inşaat işleri ve fiziki çalışmalarla geçtiğini, 2019 itibariyle başlayan ikinci dönemde ise derinlikli çalışmaların öne çıkacağını belirterek, “Kültür, sanat, spor, akademik çalışmalar Tüm bu alanlarda iç derinliğimizi yükseltmek amacındayız. İhtisaslaşma da bu çalışmalar arasında önemli bir noktada yer alacak” dedi. Süreci anlama ve anlatma hususunda geçen bir yıl içinde önemli mesafeler kat ettiklerini anımsatan Şahin, “İhtisaslaşma beş yıllık bir proje ve biz, iyi bir başlangıç yaptık. Spor Bilimleri Fakültesi bu çalışmanın ana omurgasını oluşturuyor. Organizasyonun yoğunluk merkezi burası olacak. Bugün, yaygın eğitim ve sertifika programları dahilinde neler yapılabileceğini istişare edeceğiz. Dosyada öne çıkan çeşitli spor branşları var. Bunlar ve diğer tüm branşlarda yapılması gerekenlere dair fikirler önem arz ediyor. Düzenlenecek çalışmalar gerek şehirdeki kurumlar, gerekse federasyonlar düzeyinde farklı kurumların katılımlarıyla da gerçekleştirilebilir” dedi.

Konuşmanın ardından ihtisaslaşmada son bir yıl içinde gelinen nokta ve Koordinatörlük çalışmalarına dair bilgiler verildi; akademisyenlerin eğitim ve sertifika programları kapsamındaki görüşleri alındı.