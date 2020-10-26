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ASÜ Rektörü Şahin: “ÖSYM'nin yaptığı çalışmalar önem teşkil etmektedir”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

Dr. Yusuf Şahin, Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü ziyaret etti.


ÖSYM'nin, ulusal ölçekte yıllık ortalama 10 milyonun üzerinde adaya sınav hizmeti sunan önemli ve kapsamlı bir kurum olduğunu kaydeden Rektör Şahin, “Kurum, sadece sınavın gerçekleştirilmesi değil, öncesi, sırası ve sonrası süreçteki tüm çalışmaları da koordine etmektedir. Yükseköğretim kurumları açısından da ÖSYM ve yaptığı çalışmalar önem teşkil etmektedir. Biz de başkanımızı ziyaret ederek, hasbihal ettik ve çalışmalarında başarılar diledik” dedi.


ÖSYM Başkanı Prof. Aygün de ziyareti münasebeti ile Rektör Şahin'e teşekkür etti.

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