ASÜ Rektörü Şahin, unvanda yükselen akademisyenlerle buluştu

Dr. Yusuf Şahin, yeni projeler üreterek Üniversitenin toplumsal katkısını arttırmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Unvanda yükselen akademisyenlerle öğle yemeğinde bir araya gelen Rektör Şahin, her akademisyenin kendi alanındaki tüm yeniliklere hakim olması gerektiğini ve bilginin projelerle toplumsal bir çıktıya dönüşmenin önemli olduğunu kaydetti. Spor ve sağlık alanındaki ihtisaslaşmanın bu noktada ciddi bir fırsat olduğunu ifade eden ASÜ Rektörü, “Biz, bu hususta özellikle disiplinler arası çalışmaların verimi arttıracağı kanaatindeyiz. İhtisaslaşma konusunda başladığımız noktaya göre bugün çok daha iyi durumdayız. Arkadaşlarımızın çalışmalarıyla, yarın bugünden daha iyi bir yerde olacağımıza inanıyoruz. Aynı gemideyiz ve ortaya çıkan her güzel çalışma hepimiz için büyük bir mutluluk vesilesidir” dedi.

Şahin, kısa açıklamasının ardından unvanda yükselen akademisyenleri tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi.