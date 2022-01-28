ASÜ Spor Kütüphanesi üniversiteler arasında ilk ve tek

Aksaray Üniversitesi'nde (ASÜ) yapılan ve kısa süre önce faaliyete geçen Spor Kütüphanesi, üniversiteler içinde ilk ve tek olmaz özelliğini taşıyor.

Kütüphane koleksiyonunda yaklaşık bin adet kitap bulunuyor. Spor pedagojisi, spor tarihi, psiko-motor becerilerin gelişimi, antrenman bilgileri, egzersiz fizyolojisi, branşlar ve organizasyonlar gibi alanlarda yerli ve yabancı kitapların yer aldığı kütüphane, fiziki tasarımıyla da dikkat çekiyor. ASÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin katkılarıyla tasarlanan kütüphane, spora dair kaynakların tek bir noktada toplanması açısından önemli bir noktada yer alıyor. ASÜ'nün spor ve sağlık alanında ihtisaslaştığını ve bu kütüphanenin de ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında şehre kazandırıldığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Gerek tasarımı gerek içeriği gerekse hizmet ettiği alan itibariyle Spor Kütüphanesini önemli buluyoruz. Yerli ve yabancı eserlerden oluşan koleksiyonumuzu giderek güçlendirmeye dair çalışmalarımız devam ediyor. Kütüphanenin kurulmasında emeği geçen herkese ve iş birliği münasebetiyle KOP yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

ASÜ Spor Kütüphanesi, gençler başta olmak üzere toplumun genelinin spora özendirilmesi, spor okuryazarlığının arttırılması ve eğitim çalışmalarının desteklenmesi gibi amaçlara hizmet ediyor.