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ASÜ Tıp, asistan eğitimi için TUK onayını aldı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

Dr. Yusuf Şahin, Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun (TUK), ASÜ Tıp Fakültesi'nin yürütmek istediği “Acil Tıp,” “Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon” ile “Ortopedi ve Travmatoloji” Uzmanlık Eğitimi Programlarına onay verdiğini söyledi.


ASÜ'den yapılan açıklamada, konunun, TUK'un 101. toplantısında görüşüldüğü belirtilerek, alınan 1638 sayılı karar ile ASÜ Tıp Fakültesinin 'Acil Tıp', 'Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon' ile 'Ortopedi ve Travmatoloji' uzmanlık eğitim programları ile yetkilendirildiği kaydedildi. ASÜ'nün, yetkilendirilmiş uzmanlık eğitimi program listesindeki yetki kategorisinin üç olarak belirlendiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, bahsi geçen programların kontenjan planlamasına dahil edilebileceği ve bu programlara başka programlardan nakil yapılabileceğini kaydetti. Rektör Şahin, Tıp Fakültesi birinci sınıfına kayıt yaptıran 82 öğrencinin ve dördüncü sınıf öğrencilerinin, eğitimlerine Aksaray'da başladığını ve zaman içerisinde farklı uzmanlık alanlarına ilişkin eğitim programlarına da gerekli başvuruların yapılacağını belirterek, sürece katkı sunan herkese teşekkür etti.

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