ASÜ'de embriyo transferi kursu tamamlandı

“Katılım Belgeli” kurs, yüksek et ve süt verimine sahip sığır ırklarının elde edilmesine katkı bakımından büyük önem arz ediyor.

Teorik eğitimlerin saha uygulamaları ile desteklendiği kursun sonunda bir belge töreni düzenlendi. Senato Salonu'ndaki törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, ASÜ'nün genç bir üniversite olduğunu ve özellikle 2015 yılından bu yana bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda bir büyüme stratejisi izlediğini söyledi. En detaylı yatırımları-toplumsal karşılığının da yüksek olması bakımından-sağlık alanında yaptıklarını dile getiren Prof. Deligöz, Tıp Fakültesi başta olmak üzere insan sağlığıyla doğrudan ilintili okullar kurulduğunu, bölüm ve programların zenginleştirildiğini ve lisansüstü eğitimlerin nicelik ve nitelik bakımından bir üst faza taşındığını kaydetti.

Merkezde toplumsal katkı eksenli eğitim programları düzenleniyor

Hayvan sağlığının toplumsal sağlık konusunun önemli bir bileşeni olduğunu ve ASÜ'de bu hususa dair de oldukça detaylı çalışmalar yapıldığını anlatan Rektör Yardımcısı Engin Deligöz, “Veteriner Fakültemiz yeni ve modern binasına taşındı, akademik kadro büyüdü, Hayvan Hastanesi kuruldu, Deney Hayvanları Merkezi faaliyetlerine başladı. Bu yatırım zincirinin bir diğer önemli halkası olan Embriyo Transferi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi de Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği ile kurularak çalışmalarına başladı. Merkezimizde akademik faaliyetlerin yanı sıra topluma katkı eksenli eğitim programları da düzenleniyor. Veteriner Hekimlerinin katıldığı “Sığırlarda Embriyo Transferi Kursu” da bu eğitim faaliyetlerinden birisidir” dedi.

Teorik eğitimler verildi ve sahada transfer uygulamaları yapıldı

Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Dursun ise kursun geneline ilişkin bilgiler aktardı. Kursun katılım belgeli olduğunu ve sadece embriyo transferini kapsadığını kaydeden Dursun, “Beş günlük eğitim programının ilk iki gününde üreme organları anatomisinden gebelik oluşumuna kadar geniş bir alanda teorik ve teknik eğitimler verildi. Sonrasındaki günlerde ise mezbaha materyalleri ve sahada canlı hayvanlar üzerinden uygulamalar gerçekleştirildi ve taşıyıcı hayvanlara embriyo transferleri yapıldı” dedi. Kursa Aksaray, Nevşehir ve Niğde'den katılım olduğuna temas eden Şükrü Dursun, eğitimlerin birebir yapıldığını ve bu nedenle 5-10 katılımcıyla sınırlı olduğunu belirtti.

Yurtdışına bağımlılık, nitelikli hayvan varlığının artmasıyla azalır

Temel hedeflerinin ülke tarımının ve hayvancılığının yurtdışına bağımlılığını azaltmak olduğunu vurgulayan Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Tahir Karaşahin de embriyo transferinin nitelikli hayvan varlığının artması açısından çok önemli bir konu olduğunu belirtti. Bu konuda büyük bir samimiyetle çalıştıklarını ve ellerini taşın altına koyduklarını kaydeden Karaşahin, “Kursiyerlerimizle birlikte çok güzel bir beş gün geçirdik. Verimli bir program oldu. Sayın Rektörümüz başta olmak üzere Üniversite yönetimimize, böylesi güzel bir eğitim programının düzenlenmesine sundukları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kursiyerlerimize de katılımları münasebetiyle teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz'ün elinden Katılım Belgelerini alan kursiyerler de bilgi ve deneyimlerinin artası ve güncel gelişmelere erişme bakımından kursun son derece faydalı olduğunu ifade ettiler.