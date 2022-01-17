ASÜ'de final sınavları öncesi moral konseri

Aksaray Üniversitesi'nde (ASÜ) final sınavları öncesinde öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla Gençlik Konseri düzenlendi.

Konferans Salonu'ndaki etkinlikte kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, dersler, projeler ve sınavların öğrencilerin stresinin yükseldiği süreçler olduğunu belirtti. Kısa süre önce Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda (SBMYO), “Gönüllülük Dersi” kapsamında düzenlenen bir etkinliğe katıldıklarını ve o etkinlikteki müzik performansının öğrenciler tarafından çok beğenildiğini dile getiren ASÜ Rektörü, “Final sınavları öncesinde moral ve motivasyonu arttırmak için bu konserin büyük salonda ve tüm öğrencilerin katılımıyla yapılması fikri ortaya çıktı. SBMYO'daki arkadaşlarımız hızlı şekilde gereken hazırlıkları yaptı ve ortaya Gençlik Konseri programı çıktı. Biz, öğrencilerimizin merkezinde olduğu etkinlikleri her zaman destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından içerisinde ASÜ'lü öğrencilerin de yer aldığı müzik grubu “Grup Kaya” sahneye çıktı. Rock ve pop müzik ağırlıklı bir repertuvarı seslendiren Grup Kaya'nın performansı büyük beğeni topladı. Öğrenciler yaklaşık iki saat süren konser boyunca, söylenen tüm şarkılara coşkuyla eşlik etti.

Konserin bir bölümünde Rektör Şahin de sahneye çıktı ve “Gülpembe” ile “Deniz Üstü Köpürür” isimli iki eser seslendirdi.