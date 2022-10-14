ASÜ'de görme engellilere özel kabartma resim sergi açıldı

ASÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Araştırma Görevlisi Cahit Şahin, bir süredir üzerinde çalıştıkları sergiyi hayata geçirmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Belirlenen resimleri brail baskı teknolojisi kullanarak kâğıtlara kabartma olarak yansıttıklarını kaydeden Cahit Şahin, “Görme engelli bireyler bu resimlere dokunuyor ve eseri genel hatlarıyla algılayabiliyor. Dünyada ve ülkemizde benzeri örnekler az sayıda da olsa var. ASÜ, engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarıyla Türkiye'de zirvede yer alan bir üniversite. Biz de üniversitemizin engelsiz çalışmalarına katkı sunmak amacıyla böyle bir sergi kurguladık” dedi. Sergide ünlü ressamların tablolarının yanı sıra çeşitli portreler yer alıyor. Eserler, niteliklerine ve içerdikleri detaylara göre farklı teknikler kullanılarak kabartma biçiminde şekillendiriliyor. Sergiyi, Aksaray Engelliler Derneği Başkanı Bekir Kaya ile birlikte gezen Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Eğitim, iş, spor, sosyal hayat, sanat Gerek icra gerekse katılım bakımından bu faaliyetlerin önündeki tüm engelleri kaldırmak için gayret gösteriyoruz. Kabartma eserlerden oluşan resim sergisi şehrimiz ve ülkemiz için örnek teşkil eden bir çalışma. Bu özel serginin hayata geçmesine katkı veren arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz” dedi.

Rektör Şahin, zaman içinde bu sergiyi geliştireceklerini ve çok daha çerçevesinde bir hale getireceklerini söyledi.