ASÜ'de “Hayata Bağımlı” projesi başladı

Dr. Yusuf Şahin, müziğin ve çocukların dilinin evrensel olduğunu, evrensel bir dil üzerinden iletişimi sürdürmenin çalışmalardan alınan başarıya olumlu katkılar sağlayacağını söyledi.

ASÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu'nun, Erasmus-Gençlik Değişimleri Projesi kapsamında hazırladığı “Hayata Bağımlı” isimli proje başladı. Proje kapsamında, 6 ülkeden 36 öğrenci, bağımlılığın her türlüsüyle mücadele etmek ve farkındalık oluşturmak adına işbirliği içerisinde çeşitli etkinliklerde bulunacak. Etkinliğin açılış toplantısında katılımcılarla tanışan ve çalışmalara dair bilgiler alan ASÜ Rektörü Yusuf Şahin, Ekim ayı içerisinde “Müzikle Terapi” isimli bir projenin daha hayata geçeceğini anımsatarak, müziğin evrensel dili üzerinden iletişim sağlamanın önemine dikkat çekti. İspanya, Romanya, İtalya, Litvanya, Makedonya ve Türkiye'den, çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu proje heyeti, kendi ülkelerinin kültürlerini yansıtan şarkılar seslendirdi. Rektör Şahin de, katılımcılara Aşık Veysel'in “Kara Toprak” isimli türküsünü okudu. Müziğin ve çocukların dilinin evrensel olduğunu anımsatan Şahin, “Bir müziği dinlediğinizde, -sözlerini anlamasanız da- kalbinizde bir karşılığı olur. Bu, müziğin evrenselliğiyle alakalıdır. Müzik, iletişim açısından bizlere çok önemli bir imkan sağlar. Çocukların dili de evrenseldir. 1,5-2 yaş grubunda, farklı kültürlere mensup iki çocuk -zaten konuşmayı bilmedikleri için- yan yana geldiklerinde oynarlar. Ama aynı çocuklar 18-20 yaş evresine geldiğinde, birbirlerine daha mesafeli, belki de düşmanca davranabilirler. Evrensel dil üzerinden iletişime devam etmek, ayrılıkları bir kenara bırakmak, dolayısıyla bağımlılıkla bu zemin üzerinden mücadele etmekte yarar var” diyerek projeye katılım sağlayan ve emek veren herkese teşekkür etti.

Proje kapsamında ASÜ'de bulunan grup, çeşitli sosyal aktiviteler, kültür organizasyonları, oyunlar ve sunumlarla, bağımlılığın özellikle sosyal tehlike boyutuna dikkat çekecek. Aksaray'da çeşitli kurumları da ziyaret edecek olan proje ekibi, ülkelerdeki bağımlılık durumlarını, mücadele şekillerini, önleme çalışmalarını anlatacak ve ortaya bir broşür çıkacak. Katılımcılar, proje sonunda bu broşürü kendi ülkelerinde yayınlayacak.