ASÜ'de ışın tedavisi yapabilecek hidrojellere TÜBİTAK'tan destek

Dr. Melek Pamuk Algı ve araştırma ekibinin hazırladığı, cilt kanseri başta olmak üzere ışın tedavisine ihtiyaç duyulan hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek hidrojeller geliştirme projesi, TÜBİTAK'tan destek aldı.

Hidrojeller günümüzde, kontakt lensler, yapay organlar ve kendisini onarabilen akıllı malzemeler üzerinde uygulanabiliyor. Bu kapsamda “Yakın Kızıl Ötesi Heptametinsiyanin Boyası İçeren Fotodinamik Hidrojel” isimli bir araştırma projesi hazırladıklarını ve projenin TÜBİTAK'tan destek aldığını ifade eden ASÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melek Pamuk Algı, “Hidrojeller vücut içerisinde çeşitli ilaçları taşımakta ve belirli uygun koşullarda ilaçların salınımını yaparak hastalıkların tedavisine yardımcı olmaktadır. Biz, geliştirdiğimiz proje ile ışın tedavisine imkan veren ve sıcaklığa duyarlı bir malzeme elde etmeye çalışacağız. Bu malzeme ışıkla etkileştiğinde veya vücut sıcaklığına geldiğinde aktifleşecek. Böylece cilt kanseri başta olmak üzere, ışın tedavisine ihtiyaç duyulan hastalıklarda kullanılabilecek” dedi. Hidrojellerin biyomedikal ve ilaç uygulamaları için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Algı, elde edilecek hidrojelin bakterilere, mantarlara ve virüslere karşı da etkili olmasını beklediklerini vurguladı. Projede, yüksek lisans öğrencisi Rümeysa Sarıgöl de yer alıyor.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Doç. Dr. Melek Pamuk Algı'yı çalışması münasebetiyle tebrik etti.