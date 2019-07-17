ASÜ'de sportif çeşitlilik artmaya başladı

Dr. Yusuf Şahin, spor ve sağlık alanına dair ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında, farklı sosyal etkinliklerin düzenlenmeye başlandığını belirtti.

Daha önce kampüs içerisinde Dar Bölge Bisiklet Yarışlarının yapıldığını, Ağustos ayının son haftasında ise “Hasandağı Yamaç Paraşütü Süper Finali”nin gerçekleştirileceğini söyleyen Şahin, bu konuya dair hazırlık çalışmalarında sona yaklaşıldığını vurguladı. Spor ve sağlık alanındaki ihtisaslaşmanın şehre yeni ufuklar kazandıracağını; gerek akademik, gerek ekonomik, gerekse sosyal etkinlik boyutlarındaki değişimlerin hissedilmeye başlandığını anlatan ASÜ Rektörü Şahin, “Bu alanla örtüşen ve şehrimize katkı sunacak olan her çalışmaya büyük bir heyecan içerisinde destek oluyoruz. Bu konu, şehrin yeni bir hikâye oluşturmasına imkân tanıyacak nitelikte geniş bir alanı kapsıyor” dedi. Bisiklet, okçuluk, yamaç paraşütü ve benzeri sportif etkinliklerin sayısının zaman içinde artacağını ve şehrin giderek bu sporların merkezi haline geleceğini vurgulayan Prof. Yusuf Şahin, “Bu da Aksaray'ımıza yeni bir ekonomi, yeni bir üretim alanı, yeni bir kültür kazandıracak. Sürecin sonunda tüm şehir kazanacak” şeklinde konuştu.

ASÜ Rektörü, ihtisaslaşma ile alakalı yürütülen çalışmaların devam ettiğini, konuyla ilgili kurulan koordinatörlüğün, paydaşlarla görüşmeler yaptığının da altını çizdi.