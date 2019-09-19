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ASÜ'de yeni akademik yıl başladı

Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) 2019-2020 akademik yılı başladı.


Yükseköğretim 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ve beraberindeki heyet de, törende hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, okul öncesinden yükseköğretime kadar, eğitim-öğretimde dünyadaki gelişmelere, Türkiye'nin ihtiyaçlarına ve milletin taleplerine göre tedrici bir değişimin şart olduğunu söyledi. Değişimde önemli olanın konunun tüm taraflarının katılımı, katkısı ve kararı olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 yıl içinde eğitim-öğretimde yaşanan gelişim ve yenilikleri anlattı. Konuşmasında, krediler, burslar, yurtlar, yeni yatırımlar gibi konulara değinen Erdoğan, ülke gündemindeki bazı hususlara dair de açıklamalarda bulundu.


Törenin sonunda, 2019-2020 akademik yılının hayırlara vesile olmasını temenni eden ve yeni akademik yılda tüm akademisyenlere ve öğrencilere başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Üstün Başarı Ödüllerini takdim etti.

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