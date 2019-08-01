İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ASÜ'de yeni yüksek lisans ve doktora programları onaylandı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

Dr. Yusuf Şahin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yeni lisansüstü programların açılmasına dair Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) yaptıkları başvurunun kabul edildiğini söyledi.


“Veterinerlik İç Hastalıkları Tezli Yüksek Lisans” ve “Veterinerlik İç Hastalıkları Doktora” programları için YÖK'e yaptıkları talebin uygun görüldüğünü kaydeden Rektör Şahin, “İlgili talebimiz Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında incelendi ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4 ve 7'nci maddeleri uyarınca kabul edildi” dedi. Şahin, yeni programların şehre ve üniversiteye hayırlı olması dileklerinde bulundu ve alana dair bilimsel çalışmaların derinliğinin süreç içerisinde artacağını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.