ASÜ'lü 7 öğrencinin projesine TÜBİTAK'tan destek

Bir süre önce TÜBİTAK, 2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021 Yılı 1. Dönem Çağrısına çıktı. Süreç içerisinde yapılan çalışmalar tamamlandı ve ilgili program için gereken başvurular yapıldı. Değerlendirmelerin ardından ASÜ'den yedi öğrencinin projesi destek almaya hak kazandı. Öğrencilerin isimleri şöyle; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Berfin Sesli, Melek Korkmaz ve Yunus Emre Canlı, Veteriner Fakültesi'nden Mustafa Eren Döşeyici, Mühendislik Fakültesi'nden Özlem Gökdemir ve Güzelyurt Meslek Yüksekokulu'ndan Ömer Çayabatmaz ve Rumeysa Kart.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, proje üreten öğrencileri ve danışmanlarını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.