ASÜ'lü araştırma grubu peynirden ilaç üretecek

Dr. Derya Önal Darılmaz önderliğindeki araştırma ekibi, geleneksel Türk peynirlerinde bulunan bakterilerden yola çıkarak, kanser başta olmak üzere, farklı hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek bir doğal kaynak üretimini araştıracak.

Proje kapsamında araştırmacılar, geleneksel Türk peynirlerinin içerisinde yer alan ve probiyotik bakteriler tarafından üretilen maddenin ilaç ve gıda uygulamalarındaki kullanılabilirliğini inceleyecek. Üretilecek maddenin kolon kanseri, diyabet ve bağışıklık sistemi hastalıklarında antioksidan olma etkinliğinin araştırılacağını kaydeden Prof. Dr. Derya Önal Darılmaz, “Hedefimiz, peynirden elde edilen ve probiyotik bakteriler tarafından üretilen maddenin ilaç ve gıda uygulamalarına doğal bir kaynak olmasıdır” dedi. Proje araştırma grubunda ASÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Karaduman, ASÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Programı Dr. Öğr. Üyesi Tülden İnanan ve Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Zehra Nur Yüksekdağ da yer alıyor. TÜBİTAK “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında başvurusu yapılan projenin bilimsel değerlendirmesi, Araştırma Destek Programları Başkanlığı'nca (ARDEB) gerçekleştirildi. 2020 yılı birinci dönemi için başvurusu yapılan projelerden bin 740'ı değerlendirmeye alındı. ASÜ'lü araştırma grubunun ürettiği proje, destek almaya hak kazanan 213 çalışmadan birisi oldu. Proje ile ASÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı bir doktora ve iki yüksek lisans öğrencisine burs verilecek ve bu sayede yeni araştırmacıların yetiştirilmesine de katkı sunulacak.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, proje yürütücüsü Prof. Dr. Derya Önal Darılmaz ve araştırma grubunu tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.