ASÜ'lü Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyon oldu

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) mezunu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 4. kez dünya şampiyonu oldu.

ASÜ mezunu olan milli sporcu, şampiyonanın final müsabakasında Kübalı rakibi Oscar Pino Hinds'le karşılaştı. 3-1'lik skorla rakibini yenen Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu oldu ve 4 kez dünya şampiyonu olan ilk Türk Sporcu olarak tarihe geçti.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, elde edilen bu tarihi başarının ASÜ açısından çok daha özel anlamları olduğunu belirterek, “Rıza Kayaalp üniversitemizden mezun olan çok değerli bir sporcu. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Kazakistan'da kazandığı altın madalya ile Rıza, Grekoromen stilde dört kez dünya şampiyonu olan ilk Türk Sporcu unvanına da sahip oldu. Ayrıca kendisinin sekiz Avrupa Şampiyonluğu da bulunuyor. Gerek sporculuğu, gerekse insani vasıflarıyla Rıza Kayaalp, örnek bir sporcudur. Kendisini tebrik ediyor, ülkemize ve Üniversitemize bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyoruz” dedi.

Rıza Kayaalp, geçtiğimiz Mayıs ayında yoğun antrenman programlarına rağmen ASÜ'de düzenlenen Kariyer Etkinliğine katılmış, hocaları ve öğrencilerle buluşarak şampiyonaya dair hazırlık çalışmalarını anlatmıştı. Rıza, etkinlikteki sohbetinde, ASÜ'nün ve Aksaray'ın kalbinde çok özel bir yeri olduğunu, lisansüstü eğitimini de ASÜ'de almak istediğini belirtmişti.