ASÜ'nün ihtisaslaşmaya dair projesine AHİKA'dan destek

ASÜ Spor ve Sağlık İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nün hazırladığı eğitim projesi, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından kabul edildi. 2019 Yılı Teknik Destek Programına, TR71/19/TD/0009 referans numarası ile yapılan başvuruyu inceleyen AHİKA yönetimi, projeyi destekleme kararı aldı. “Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Teşvik Edilmesine Yönelik Spor ve Sağlık Alanında Proje Hazırlama Eğitimi” isimli çalışma, sürecin tüm detaylarıyla geniş bir kitleye anlatılması ve proje üretiminin hızlanması adına önem teşkil ediyor.

Spor ve sağlığın kesiştiği alanda üretilecek projelerin, şehir için yeni bir ufuk olacağını belirten ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Amacımız Aksaray'ı ve Üniversitemizi bu alanda bir cazibe merkezi haline getirmektir. İhtisaslaşma, gerek organizasyon çeşitliliğinin sağlanması, gerek üretim alanlarının oluşması, gerekse ekonomik ve sosyal çıktılarıyla, şehrimizi ve Üniversitemizi bir faz daha yukarıya taşımaktadır” dedi.

Rektör Şahin, AHİKA'dan destek almaya hak kazanan projeye emeği geçenlere teşekkür etti ve çalışmanın tüm şehre hayırlı olmasını diledi.