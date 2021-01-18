ASÜ'nün iki programına YÖK'ten onay

Dr. Yusuf Şahin, “Engelliler İçin Destek Programı” ve “Spor Yönetimi Programı” için YÖK'e yaptıkları başvuruların kabul edildiğini söyledi. Her iki alanla da özel olarak ilgilendiklerini kaydeden Şahin, engellilerle ilgili programın devlet üniversiteleri arasında bir ilki temsil ettiğine, sporla ilgili programın ise ihtisaslaşmayla doğrudan ilintili olduğuna dikkat çekti.

“Engellilere refakat edebilecek teknik personel yetiştireceğiz”

Açılması kabul edilen programlardan ilki olan “Engelliler İçin Destek Programı”nı, YÖK'le yaptıkları görüşmelerde özel olarak istediklerini ifade eden Rektör Şahin, ASÜ'nün, engellilerin de özel olarak tercih ettiği bir üniversite olmasına dair çalışmaları samimiyetle sürdürdüklerini vurguladı. Engelsiz bir kampüs oluşturmak adına çok çalıştıklarını ve farklı kurumların yaptığı incelemelerin ardından pek çok ödül aldıklarını anımsatan Prof. Şahin, “Biz, engellilere yönelik çalışmaları gerçek anlamda önemsiyor ve üzerimize düşenleri bir sorumluluk bilinci ile yerine getiriyoruz. Kampüsümüz fiziki olarak engelsiz bir kampüs. Bunun yanı sıra eğitim olanaklarına erişimin önündeki engelleri de kaldırıyoruz. Engelliler İçin Destek Programı, yaptığımız çalışmaları tamamlayan bir programdır. Bu program, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulacaktır ve programın amacı, ‘Gölge Eğitici' olarak da bilinen, engelli bireylere refakat ve rehberlik yapacak olan teknik elemanları yetiştirmektir” dedi.

“İhtisaslaşmaya dair akademik eğitimleri yaygınlaştırıyoruz”

YÖK tarafından kabul edilen bir diğer programın ise “Spor Yönetimi Programı” olduğunu ifade eden ASÜ Rektörü, bu programın Spor ve Sağlık Alanındaki İhtisaslaşma ile doğrudan ilintili olduğunu belirtti. ASÜ'nün, Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma çalışmalarının sürdüğünü anımsatan Rektör Şahin, “Spor ve sağlığın kesiştiği kümede, sürdürülebilir ve pozitif toplumsal çıktılar ihtiva eden somut projeler üretme gayretindeyiz. İhtisaslaşma, Üniversite-Sanayi-Şehir işbirliği üzerine kurulu bir yapıda ilerliyor. Amacımız, şehrimizi gerek sportif organizasyonlar gerek araç gereç üretimi gerekse ekonomik bakımdan bir çekim merkezi haline getirmek. Bu noktada iyi işler ortaya çıkmaya başladı” dedi. Lisans ve yüksek lisansının yanı sıra önlisans düzeyinde de bu çalışmaların akademik eğitimini yaygınlaştırmayı istediklerine değinen ASÜ Rektörü, “Bu programla, ekonomiden iletişime, saha ve malzeme bilgisinden spor tesisi işletmeciliğine kadar geniş bir alanda, ihtiyaçlara cevap verebilecek bireyler yetiştirilecektir” şeklinde konuştu.

Her iki programa, öneri hazırlığından kabul aşamasına kadarki süreçte katkı veren herkese çok teşekkür ettiklerini söyleyen Rektör Şahin, programları aktif hale getirmek için çalışmaları derinleştirdiklerini kaydetti.