ASÜ'nün kanser ilaç çalışmasına TÜBİTAK desteği

Dr. Fatih Algı ve araştırma grubunun, kanser tedavisi için yürüttüğü ilaç çalışmasına TÜBİTAK destek verecek.

Prof. Dr. Fatih Algı, aside duyarlı ve kanser tedavisinde kullanılabilecek bu yeni ilaç çalışmasının mikroorganizmaların giderilmesine de yardımcı olacağını belirtti. Vücutta asit-baz dengesinin bozulmasının kanserin yanı sıra sistik fibroz, bağışıklık sistemi bozukluğu, böbrek yetmezliği ve iskemi gibi hastalıklarla ilişkilendirildiğini kaydeden Prof. Algı, “Ayrıca bakteri veya mikropların da bulundukları ortamın asitliğini değiştirerek olumsuz etkilere yol açabildiğini biliyoruz. Bu nedenle asit-baz dengesinin ölçülmesi, patolojik durumların belirlenmesi ve bazı hastalıkların ön teşhisi için son derece önemlidir. Geliştirmeye çalıştığımız ilacın -ışığa karşı duyarlı olması münasebetiyle- hem kanserli hücrelerin tedavisinde hem de zararlı bakterilerin giderilmesinde kullanılmasını hedefliyoruz. Dahası, virüslere karşı da etkili olmasını bekliyoruz” dedi. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) GEBİP üyesi olan Prof. Algı'nın halen devam eden bir TÜBİTAK projesinin yanı sıra, Enerji Bakanlığı tarafından finanse edilen bir işbirliği projesi de bulunuyor.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Fatih Algı ve araştırma grubunu çalışmaları münasebetiyle tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.