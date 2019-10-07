ASÜ'nün, okul öncesi tezsiz yüksek lisans başvurusu onayladı

Dr. Yusuf Şahin, lisansüstü eğitimlerin, yeni programlarla zenginleştirildiğini söyledi.

Bu kapsamda, YÖK'e, Okul Öncesi Eğitimi için tezsiz yüksek lisans programının açılmasını teklif ettiklerini söyleyen Rektör Şahin, “Tüm gerekli hazırlık çalışmalarımızın ardından teklifimizi YÖK'e ilettik. Yürütme Kurulu Toplantısı'nda bu teklifimiz değerlendirildi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı bünyesinde, Okul Öncesi Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans programının açılması onaylandı. Yeni programımız, şehrimize ve üniversitemize hayırlı olsun” dedi.

ASÜ Rektörü, lisansüstü programların çeşitlenmesine dair yaptıkları çalışmaların sürdüğünü de kaydetti.