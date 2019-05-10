ASÜ'nün TÜBİTAK'taki proje kabul sayısı yükseliyor

Dr. Yusuf Şahin, ASÜ'nün kendisiyle aynı dönemde kurulan üniversiteler içinde 2014-2018 yılları arasındaki TÜBİTAK-ARDEB programında, gerek proje öneri sayısı, gerekse kabul sayısı bakımından üst sıralarda yer aldığını söyledi.

TÜBİTAK tarafından yayınlanan ve 2014-2018 arası yılları kapsayan üniversiteler bazında ARDEB destek istatistiklerini değerlendiren Rektör Şahin, “Göreve geldiğimiz günden itibaren büyük önem verdiğimiz bilimsel proje çalışmaları sonuçlarını vermeye başladı. 2014-2018 arasında, öğretim elemanlarımız tarafından TÜBİTAK'a yapılan 172 proje başvurusunun 15'i kabul aldı ve bu kabulün 5'i 2018 yılı içinde gerçekleşti. TÜBİTAK tarafından bu projelere toplam 2.7 milyon lira destek sağlandı. ASÜ ile aynı dönemde kurulan üniversitelerle kıyaslandığında, bu alanda da üst basamaklarda yer alıyoruz” dedi. Spor ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma sürecinde elde edilecek birikimin daha fazla projeye dönüşeceğini de belirten Prof. Şahin, “Bu projeler başta Aksaray'ımız olmak üzere bölgemiz ve ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Çalışmalara katkı sunan öğretim elemanlarımızın samimi gayretlerini takdirle karşılıyor, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.