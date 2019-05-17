ATB çalışanları geleneksel iftar yemeğinde buluştu

Düzenlenen iftar yemeğine ATB Başkanı Hamit Özkök, Meclis Başkanı Nurettin Yapılcan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, personel ve aileleri katıldı.

Verilen iftar yemeğinde konuşma yapan ATB Başkanı Hamit Özkök, “Mübarek Ramazan ayında herkes ailesiyle bir araya gelir, bizler de kendi çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek iftarımızı yaptık. Biz büyük bir aileyiz, iftara katılan herkese teşekkür ediyorum. Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan on bir ayın sultanı Ramazan ayının tüm İslam alemine, ülkemize ve şehrimize huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan dilerim” dedi.