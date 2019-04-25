ATB'den eğitime anlamlı destek

Okul Öncesi Eğitimi Kongresine katılmak üzere İstanbul'a gönderdi.

Okul öncesi eğitimin öneminin masaya yatırılacağı kongrede bildiri sunumu yapacak olan ASÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi öğrencilerine başarılar dileyen ATB Başkanı Hamit Özkök, “Bir ülkenin gelişmişliği sadece ekonomik gücü ve zenginliği ile izah edilemez. Bir ülkenin aynı zamanda mutlu birey ve güçlü aile yapısıyla müreffeh bir toplum yapısına da sahip olması gerekir. Bu nedenle öğretmenlerimize büyük işler ve sorumluluklar düşüyor. Maltepe Üniversitesinde düzenlenen 14. Okul Öncesi Eğitimi Kongresinde sunum yapmak üzere ilimizden ayrılacak olan öğrencilerimize ve onlarla birlikte akademisyenlerimize başarılar diliyorum” dedi.