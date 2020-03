ATSO personeline eğitim

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, her alanda olduğu gibi ticari ve halkla ilişkiler alanında da eğitimin son derece önemli olduğunu belirterek, ATSO personeline stres, öfke kontrolü ve çatışma yönetimi eğitimi verildiğini kaydetti. ATSO eğitim salonunda Psikolog Aysun Hızlı Okur tarafından verilen eğitime oda personelleri katılım gösterirken, ATSO Başkanı Göktaş'ta eğitimlere ilişkin açıklama da bulundu. Üyelere daha hizmet vermek adına sürekli olarak personel eğitimi düzenlediklerinin altını çizen ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin tüm illerde ve ilçelerde eğitime verdiği önemin farkında olarak her yıl onlarca eğitimi hem üyelerimize hem de personellerimize yönelik olarak düzenliyoruz. Mart ayında Odamızdaki çalışma arkadaşlarımıza Stres, Öfke Kontrolü ve Çatışma yönetimi ad altında eğitimler düzenleyerek gelişimlerine katkı sağladık. Burada dikkat çekmek istediğim temel nokta Odamızın en büyük ve en temel amacı üyelerine daha kaliteli ve daha iyi hizmet sunabilmek olduğudur. Bu belirlediğimiz amacın başlangıç noktası da personellerimizden geçmektedir. Bizlerde personellerimizin her alanda başarılarını artırabilmeleri ve gelişimlerine katkı sağlayabilmeleri adına eğitimler düzenliyoruz. TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu'nun her platforma dile getirdiği Eğitime yapılacak yatırımların ülkeye en büyük hizmettir düşüncesinden yola çıkarak 2020 yılında Aksaray'da eğitimler noktasında çok güzel imzalar atmaya devam edeceğiz. Nisan Ayı içerisinde Üyelerimize ve Personellerimize, Ekonomi Bakanlığı, TOBB ve Odamız İş Birliği ile Geniş Kapsamlı, Dış Ticaret Eğitimimizi düzenleyeceğiz. Bu eğitimler şehrimiz adına en büyük yatırımlardır. Bu noktada üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan isteğimiz düzenleyecek olduğumuz eğitimlere katılım göstermeleridir. Oda personellerimize yönelik olarak düzenlediğimiz eğitime katkı sağlayan Psikolog Aysun Hızlı Okur'a da ayrıç teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.