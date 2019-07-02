ATSO staj köprüsü kapsamında ASÜ Rektörü şahin ile görüştü

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, Meclis Üyesi Murat Koyuncu ve Almanya'daki iş adamı Ali Dede Gönen, Erasmus + yükseköğretim programı 2017 yılı dönemi yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği konsorsiyum projesi kapsamında Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ile görüştü.

Proje hakkında görüş alışverişinin bulunulduğu ziyaret sonrası açıklama yapan ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, "Aksaray Üniversitesi Rektörümüze hem hayırlı olsun dileklerimizi ilettik hem de Erasmus + yükseköğretim programı 2017 yılı dönemi yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği konsorsiyum projesi hakkında karşılıklı istişarelerde bulunduk. Özellikle Aksaray üniversitesinde okuyan öğrencilerimizin bu projeden daha çok faydalanarak ülkemize katkılı birer öğrenci olabilmesi için neler yapabiliriz noktasında hasbihâl ettik. Bu projeye en büyük desteklerden birisini veren Almanya'da ki Aksaraylı iş adamımız Ali Dede Gönen'inde fikirlerini alarak güzel bir toplantı geçirme imkânımız olmuştur. Dünya artık uluslararası bir rekabetin yoğun olarak yaşandığı ve ekonomik savaşların ortaya çıktığı bir görünüme kavuştuğundan dolayı öğrencilerimize ve gençlerimize verilen görevler daha büyük öneme sahip olmuştur. Biz iş dünyasının temsilcileri ile eğitim kurumlarımızın yöneticilerine düşen görevde onlara sahip çıkarak gelişimlerine katkı vermek ve ülkemize yararlı bir birey olmalarını sağlamaktır. Bu anlamda büyük önem verilerek hazırlanan Erasmus + projesinden en iyi şekilde faydalanmamız gerekmektedir. İnşallah proje sonunda Almanya'da staj gören öğrencilerimiz edindiklerini bilgi ve deneyimi iş hayatlarında uygulayarak çok daha faydalı olacaklardır. İlerde meyvesini mutlaka yiyecek olduğumuz bu projeye katkı veren ve sürekli olarak görüş alışverişinde bulunduğumuz Aksaray Üniversitesi Rektörümüze Prof. Dr. Yusuf Şahin ve İş Adamımız Ali Dede Gönen'e bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.