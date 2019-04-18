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ATSO ve ATB meslek lisesi için protokol imzaladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığının geçtiğimiz aylar içerisinde başlatmış olduğu özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları kapsamına Aksaray Endüstri Meslek Lisesi alındı.


Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, Aksaray Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök konuya ilişkin ortak açıklama yaparak, “Milli Eğitim Bakanlığımız ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin iş birliği ile uygulamaya koyulan Özel Program ve Proje uygulayan eğitim kurumlarına ilimizden Endüstri Meslek Lisemiz dahil edilmiş olup, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile protokolümüz imzalanmıştır. Protokol kapsamında 1 Adet Okul Müdürü, 1 Adet Müdür Yardımcısı, 4 Adet Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 1 Adet Felsefe, 2 Adet İngilizce, 1 Adet İnşaat Tek. Makine ve Kalıp, 1 Adet Motorlu Araçlar Tek, 4 Adet Rehberlik ve 1 Adet Tesisat Teknik ve İklimlendirme öğretmeni atanacaktır. Şehrimizin mesleki alanda eğitimlerini almakta olan öğrencilerimizin daha kaliteli, teknik eğitim ve beceri kazanmaları için iş birliği ile hareket edilmektedir” denildi.

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