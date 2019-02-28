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ATSO ve ATB üyeleri müşterek toplantıda bir araya geldi

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Aksaray Ticaret Borsası (ATB)’nın Meclis Üyeleri düzenlenen müşterek toplantıda sorunları masaya yatırdı.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Aksaray Ticaret Borsası (ATB)'nın Meclis Üyeleri düzenlenen müşterek toplantıda sorunları masaya yatırdı.


Özel bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası ile Aksaray Ticaret Borsasının Meclis üyeleri bir araya geldi. Toplantıda Aksaray'ın geleceğine yönelik kararlar alınırken İPARD ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme proje sayılarının düşüklüğü, tarımsal sulama konusunda dış havzalardan su getirilmesi, kentsel dönüşüm ve imar planının revize edilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan idarecilerin aktif bir şekilde çalışmalarını yapması ve bürokrasinin hızlanması konuları değerlendirildi. Şehrin yoğun trafikten kaynaklanan park sorunu, şehrin turizm noktasında ki eksikliği ve tanıtımın yetersizliği, çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılarak sportif faaliyetlere yönlendirilmesi, OSB'de 3. genişleme alanının alt yapı sorununun biran önce bitirilmesi, demiryolunun Aksaray için elzem hale gelmesi gibi birçok sorun ve sıkıntıları da masaya yatırılarak çözüm önerileri konusunda istişarelerde bulunuldu.

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