ATSO'da e-ticaret eğitimi verildi

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasında (ATSO), 'e-ticaret' eğitimi verildi.

ATSO salonunda ücretsiz verilen ve 2 gün süren eğitim ilgi görürken katılımcılara teşekkür eden ATSO Başkanı Göktaş, “Ahiler Kalkınma Ajansı iş birliği ile düzenlediğimiz, kurumsal eğitim programlarının ilki olan ve son yılların en fazla ilgi gören sektörleri arasında yer alan 'elektronik ticaret'e yönelik eğitimi başarı ile tamamladık. Eğitim sonunda yapılan anketlerde katılımcılarımızın tamamı eğitimlerin kendilerine büyük bir katkı sağladığını belirtmişlerdir. Bizim bu eğitimlerimizi düzenlememizdeki en büyük amacımız yerine gelmiştir. Dünya artık elektronik ortam üzerinden ticarete yönelmektedir. Türk insanının bu sektörde olması ve ismini saydığımız firmalar gibi marka olmamaları için hiçbir engel yoktur. Gerçekten inanan ve başarıya odaklanan her Türk insanı elektronik ticarette başarılı adımlar atabilir. Biz bu adımların nasıl atılacağını düzenlediğimiz eğitimle anlatmaya çalıştık. Bu anlamda katılımcılara teşekkür ediyorum. İnşallah Aksaray'dan e-ticaret alanında çok başarılı girişimciler çıkacaktır. Kurumsal eğitimlerimizden bir diğeri 17 Aralık Pazartesi günü saat 9.30'da Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasında yapılacak olan Etkili Sunum ve Güzel Konuşma teknikleri yani diksiyon eğitimimizdir. Bu eğitime tüm üyelerimizi, çalışanlarını ve vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.