İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ATSO'da güzel konuşma teknikleri anlatıldı

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Ahiler Kalkınma Ajansı işbirliği altında düzenlenen kurumsal eğitimler devam ediyor.


Geçtiğimiz gün ATSO üyelerine ve vatandaşlara yönelik ücretsiz olarak düzenlenen Diksiyon ve Güzel Konuşma teknikleri eğitimi katılımcılar tarafından ilgi görürken, programa ATSO Yönetim Kuruluda katılım gösterdi.


Diksiyon ve Güzel Konuşmanın günlük hayatta çok büyük öneme sahip olduğunu belirten ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, “Üyelerimizin ve vatandaşlarımızın yararına olacak onlara büyük beceriler ve bilgiler katacak olan Kurumsal Eğitimlerimiz devam ediyor. E-Ticaret eğitimimizin hemen sonrasında düzenlediğimiz Diksiyon ve Güzel Konuşma eğitimimiz katılımcılarımız tarafından büyük bir beğeni almıştır. Katılımcılarımıza, Etkili konuşma-özgüven ilişkisi (özgüven oyunları), Nefes egzersizleri Eğri flütten doğru ses çıkmaz (konuşma organları ile ilgili egzersizler), Vurgu bilgisi ve egzersizler, Algı konsantrasyon ve takım oyunu çalışması Tonlama bilgisi ve egzersizler Fonetik bilgisi ve egzersizler Konuşma dili ve beden dili egzersizleri Etkili konuşma ve ikna becerisi egzersizleri anlatılmıştır. Bu anlamda tüm katılımcılara eğitimin hayırlı olmasını diliyorum. ATSO olarak eğitime verdiğimiz önem her geçen gün çok daha fazla artmaktadır. Bu anlamda 20-21 Aralık tarihinde İş Dünyasını yakından ilgilendiren Maliyet Muhasebesi alanında eğitimimiz olacaktır. Bu eğitimimize tüm üyelerimizin ve vatandaşlarımız da davetlidir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.