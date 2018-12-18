ATSO'da güzel konuşma teknikleri anlatıldı

Geçtiğimiz gün ATSO üyelerine ve vatandaşlara yönelik ücretsiz olarak düzenlenen Diksiyon ve Güzel Konuşma teknikleri eğitimi katılımcılar tarafından ilgi görürken, programa ATSO Yönetim Kuruluda katılım gösterdi.

Diksiyon ve Güzel Konuşmanın günlük hayatta çok büyük öneme sahip olduğunu belirten ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, “Üyelerimizin ve vatandaşlarımızın yararına olacak onlara büyük beceriler ve bilgiler katacak olan Kurumsal Eğitimlerimiz devam ediyor. E-Ticaret eğitimimizin hemen sonrasında düzenlediğimiz Diksiyon ve Güzel Konuşma eğitimimiz katılımcılarımız tarafından büyük bir beğeni almıştır. Katılımcılarımıza, Etkili konuşma-özgüven ilişkisi (özgüven oyunları), Nefes egzersizleri Eğri flütten doğru ses çıkmaz (konuşma organları ile ilgili egzersizler), Vurgu bilgisi ve egzersizler, Algı konsantrasyon ve takım oyunu çalışması Tonlama bilgisi ve egzersizler Fonetik bilgisi ve egzersizler Konuşma dili ve beden dili egzersizleri Etkili konuşma ve ikna becerisi egzersizleri anlatılmıştır. Bu anlamda tüm katılımcılara eğitimin hayırlı olmasını diliyorum. ATSO olarak eğitime verdiğimiz önem her geçen gün çok daha fazla artmaktadır. Bu anlamda 20-21 Aralık tarihinde İş Dünyasını yakından ilgilendiren Maliyet Muhasebesi alanında eğitimimiz olacaktır. Bu eğitimimize tüm üyelerimizin ve vatandaşlarımız da davetlidir” dedi.