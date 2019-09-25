ATSO'dan öğrencilere mont desteği

İl genelinde 800 öğrenciye montların ulaştırıldığını dile getiren ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin her yıl öğrencilerimize yönelik olarak uyguladığı eğitim yardımlarını bu yıl kışlık mont olarak uygulayarak, ilimizdeki öğrencilere yönetim kurulumuzla birlikte ulaştırdık. Eğitime her alanda verdiğimiz desteği öğrencilerimizle paylaşarak onların mutluluğuna ortak olduk. Bizler Aksaray'ın ve ülkemizin daha iyi imkan ve koşullarda eğitim almalarını sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz. Bu yılda Yönetim Kurulumuzda ki arkadaşlarımızla birlikte hareket ederek öğrencilerimizin sevincine ortak oluyoruz. TOBB Aksaray İlkokulunda dağıtımını gerçekleştirdiğimiz yardımın hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.